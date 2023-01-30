За поддельные права жителю Забайкалья ограничили свободу передвижения

Поддельную корочку молодой человек приобрёл в интернете
В Забайкальском крае перед судом предстал 21-летний житель Хилокского района, купивший поддельные водительские права.
- Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права». Суд установил, что в мае 2022 года молодой человек, не сдавший экзамены в Госавтоинспекции, приобрёл в сети Интернет подложное водительское удостоверение и ездил по нему почти полгода, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Молодого человека с поддельными документами поймали в октябре 2022 года на трассе Чита – Романовка. Сотрудники полиции остановили его за рулём Toyota Premio. Тогда-то и выяснилось, что водительское удостоверение поддельное.
Читинский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Также суд возложил на него ограничения – не изменять место жительства и являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию один раз в месяц.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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