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За поддельные права жителю Забайкалья ограничили свободу передвижения

За поддельные права жителю Забайкалья ограничили свободу передвижения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поддельную корочку молодой человек приобрёл в интернете

В Забайкальском крае перед судом предстал 21-летний житель Хилокского района, купивший поддельные водительские права.

- Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права». Суд установил, что в мае 2022 года молодой человек, не сдавший экзамены в Госавтоинспекции, приобрёл в сети Интернет подложное водительское удостоверение и ездил по нему почти полгода, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Молодого человека с поддельными документами поймали в октябре 2022 года на трассе Чита – Романовка. Сотрудники полиции остановили его за рулём Toyota Premio. Тогда-то и выяснилось, что водительское удостоверение поддельное.

Читинский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Также суд возложил на него ограничения – не изменять место жительства и являться в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию один раз в месяц.

Приговор вступил в законную силу.
поддельные документы

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