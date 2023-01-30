В Иркутской области пьяный водитель, удирая от полицейских, влетел в сугроб









На мужчину оформили административные протоколы за отказ от освидетельствования и невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке. Ему грозит два года лишения водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.



В городе Тулун Иркутской области пьяный водитель Toyota Corolla устроил ночную погоню с инспекторами ДПС. Мужчина пытался скрыться от полицейских после их требования остановиться.Автоинспекторы задержали лихача после того, как он не справившись с управлением, влетев в сугроб.- За рулём оказался 32-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.