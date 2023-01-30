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В Иркутской области пьяный водитель, удирая от полицейских, влетел в сугроб

В Иркутской области пьяный водитель, удирая от полицейских, влетел в сугроб
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл ночью в Тулуне

В городе Тулун Иркутской области пьяный водитель Toyota Corolla устроил ночную погоню с инспекторами ДПС. Мужчина пытался скрыться от полицейских после их требования остановиться.

Автоинспекторы задержали лихача после того, как он не справившись с управлением, влетев в сугроб.

- За рулём оказался 32-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На мужчину оформили административные протоколы за отказ от освидетельствования и невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке. Ему грозит два года лишения водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.
ГИБДД алкогольное опьянение

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