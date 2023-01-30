В Иркутской области водителя будут судить за гибель мужчины и его ребёнка





В Иркутской области предстанет перед судом 44-летний житель города Саянск, по вине которого в ДТП погибли мужчина и его 12-летний сын.Смертельная авария произошла 17 августа 2022 года на федеральной трассе «Сибирь».- Мужчина, управляя в состоянии наркотического опьянения технически исправным автомобилем марки Nissan Terrano, следовал по участку автодороги Р-255 «Сибирь» в городе Усолье-Сибирское. Проявляя преступную небрежность, допустил столкновение с грузовым автомобилем, - сообщил в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.В результате ДТП пассажиры автомобиля Nissan Terrano – 48 летний мужчина и его 12-летний сын – погибли.Полицейские задержали водителя. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц», уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.