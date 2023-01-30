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В Бурятии автомобилист сбил лошадь

В Бурятии автомобилист сбил лошадь
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Травмы получила женщина

В воскресенье, 29 января, в Иволгинском районе Бурятии зафиксировано ДТП с участием лошади. Её сбил водитель «Тойоты Карина».

- В 19:30 69-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя в направлении Улан-Удэ, на 17 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта на неосвещённом участке дороги вне населённого пункта совершил наезд на выбежавшую на проезжую часть лошадь, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получила 52-летняя пассажирка.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в пятницу и субботу в Иволгинском районе и Улан-Удэ произошло два наезда на пешеходов. Один из них – мужчина, лежавший прямо на дороге – погиб.  
ДТП лошади

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