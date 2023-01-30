В Забайкалье люди эвакуировались из горящего дома













Ночью 29 января произошёл пожар в многоквартирном двухэтажном доме в Шерловой Горе по улице Малое Садовое кольцо.По данным Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, до прибытия пожарных большинство жильцов эвакуировались из дома самостоятельно, пожарные спасли троих оставшихся. Для временного размещения организован пункт в средней общеобразовательной школе № 42.Непосредственно после поступления сигнала о пожаре на место выехал заместитель Борзинского межрайонного прокурора Игорь Тюричкин, который принял также участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.По данному факту прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует восстановление прав пострадавших в пожаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.border="0" />