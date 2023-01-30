30 января

29 января

Популярное

В Забайкалье люди эвакуировались из горящего дома

В Забайкалье люди эвакуировались из горящего дома
Происшествия,  Фото:прокуратура Забайкальского края
Возгорание случилось ночью

Ночью 29 января произошёл пожар в многоквартирном двухэтажном доме в Шерловой Горе по улице Малое Садовое кольцо.

По данным Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, до прибытия пожарных большинство жильцов эвакуировались из дома самостоятельно, пожарные спасли троих оставшихся. Для временного размещения организован пункт в средней общеобразовательной школе № 42.




Непосредственно после поступления сигнала о пожаре на место выехал заместитель Борзинского межрайонного прокурора Игорь Тюричкин, который принял также участие в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По данному факту прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, надзорное ведомство проконтролирует восстановление прав пострадавших в пожаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 

border="0" />
Забайкальский край пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии избил знакомого и оставил умирать
Житель Бурятии избил знакомого и оставил умирать
Происшествия, 30.01.2023
Тело умершего на утро обнаружил родственник
В Бурятии полыхало кафе
В Бурятии полыхало кафе
Происшествия, 28.01.2023
Пожар произошёл в Кижинге
В Иркутской области четверо браконьеров застрелили двух косуль
В Иркутской области четверо браконьеров застрелили двух косуль
Происшествия, 28.01.2023
У задержанных изъяли оружие, патроны и тепловизионный прицел
Пассажира из аэропорта Улан-Удэ доставили в больницу
Пассажира из аэропорта Улан-Удэ доставили в больницу
Происшествия, 28.01.2023
Об инциденте рассказал гендиректор аэропорта «Байкал»
В Иркутске задержали афериста, который обманывал пенсионеров
В Иркутске задержали афериста, который обманывал пенсионеров
Происшествия, 27.01.2023
Мошенник подсунул пожилой женщине «билет банка приколов»
Двух жителей Иркутской области, напавших на полицейских, отправили за решётку
Двух жителей Иркутской области, напавших на полицейских, отправили за решётку
Происшествия, 27.01.2023
Пьяный пассажиры такси набросились с кулаками на сотрудников ГИБДД
В Чите таможенник попался на взятке
В Чите таможенник попался на взятке
Происшествия, 27.01.2023
За 20 тысяч он «закрыл глаза» на перевес автомобиля
В Иркутской области на пожаре погибли двое детей
Происшествия, 27.01.2023
Тела детей вынесли из горящего дома соседи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^