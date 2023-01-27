В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в пригородном селе Нижний Саянтуй (Вахмистрово) пожарные тушили двухэтажный горящий дом.
Как выяснилось, площадь пожара составила 143 кв.метров, а огонь перекинулся и на соседский участок.
- В 15:49 26 января на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании дома по улице Придорожная села Нижний Саянтуй. Находясь дома, хозяйка обнаружила возгорание крыши и сообщила в пожарную охрану. На момент прибытия огнеборцев установлено возгорание дощатого мансардного этажа дома с обрушением кровли. У пристроенных к дому гаража, бани и пристроя общая крыша была охвачена огнём, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Произошло распространение огня на соседний участок, на котором, на расстоянии метра от очага возгорания под одной крышей находились баня и летняя кухня.
Распространению огня способствовала плотная застройка и покрытие крыши из легковоспламеняющегося материала - ондулина.
В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и четыре пожарные автоцистерны. Открытый огонь они ликвидировали в течение двух часов.
В результате пожара на участке сгорел дом, огнём уничтожена кровля гаража, пристроя и бани. На соседнем участке огнём повреждена смежная стена, а также кровля бани и летнего дома. Общая площадь пожара составила 143 кв.м. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара стал перекал дымоходной трубы в гараже, пристроенном к дому.