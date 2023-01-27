27 января

26 января

Популярное

В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово

В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огонь с загоревшегося дома перекинулся и на соседский участок

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в пригородном селе Нижний Саянтуй (Вахмистрово) пожарные тушили двухэтажный горящий дом.



Как выяснилось, площадь пожара составила 143 кв.метров, а огонь перекинулся и на соседский участок. 

- В 15:49 26 января на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании дома по улице Придорожная села Нижний Саянтуй. Находясь дома, хозяйка обнаружила возгорание крыши и сообщила в пожарную охрану. На момент прибытия огнеборцев установлено возгорание дощатого мансардного этажа дома с обрушением кровли. У пристроенных к дому гаража, бани и пристроя общая крыша была охвачена огнём, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Произошло распространение огня на соседний участок, на котором, на расстоянии метра от очага возгорания под одной крышей находились баня и летняя кухня.

Распространению огня способствовала плотная застройка и покрытие крыши из легковоспламеняющегося материала - ондулина.

В тушении пожара были задействованы 12 сотрудников и четыре пожарные автоцистерны. Открытый огонь они ликвидировали в течение двух часов.

В результате пожара на участке сгорел дом, огнём уничтожена кровля гаража, пристроя и бани. На соседнем участке огнём повреждена смежная стена, а также кровля бани и летнего дома. Общая площадь пожара составила 143 кв.м. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стал перекал дымоходной трубы в гараже, пристроенном к дому.
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду
На Байкале два автомобиля провалились в трещину во льду
Происшествия, 27.01.2023
Там образовалась многокилометровая становая трещина
В Иркутской области воспитательница перевела мошенникам 1,5 млн
Происшествия, 27.01.2023
Женщина лишилась кредитных денег, переведя их на так называемый безопасный счёт
В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово
В Бурятии стали известны подробности пожара в Вахмистрово
Происшествия, 27.01.2023
Огонь с загоревшегося дома перекинулся и на соседский участок
На пожарах в Иркутской области погибли два человека
Происшествия, 27.01.2023
Пожары произошли в одно время в разных городах
Село в Бурятии дважды за сутки настигла коммунальная авария
Село в Бурятии дважды за сутки настигла коммунальная авария
Происшествия, 27.01.2023
Местные жители мёрзнут практически всю зиму
В Ангарске трёх мужчин будут судить за кражу топлива на 3,5 млн
В Ангарске трёх мужчин будут судить за кражу топлива на 3,5 млн
Происшествия, 27.01.2023
Они воровали нефтепродукты на протяжении трёх месяцев
В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя
В Иркутской области пенсионер погиб из-за обогревателя
Происшествия, 27.01.2023
Причиной пожара стала неисправность электрообогревателя
В Улан-Удэ буйный пациент угрожал медикам в больнице
В Улан-Удэ буйный пациент угрожал медикам в больнице
Происшествия, 27.01.2023
Он замахивался на медработников тростью
Молодого убийцу из Иркутска приговорили к 19 годам колонии
Молодого убийцу из Иркутска приговорили к 19 годам колонии
Происшествия, 27.01.2023
Молодой человек зарезал собутыльника и сжёг его дом
Забайкалец сильно избил четырёхлетнего пасынка
Забайкалец сильно избил четырёхлетнего пасынка
Происшествия, 27.01.2023
Мальчика госпитализировали в больницу 
Двое читинцев ограбили 71-летнего пенсионера
Двое читинцев ограбили 71-летнего пенсионера
Происшествия, 26.01.2023
Они забрали у пожилого мужчины 61 тысячу рублей 
В Забайкалье в сгоревшем доме обнаружили два трупа
В Забайкалье в сгоревшем доме обнаружили два трупа
Происшествия, 26.01.2023
Проводится доследственная проверка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^