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В пригороде Улан-Удэ тушат пожар

В пригороде Улан-Удэ тушат пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На месте работают 12 пожарных

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пожарные тушат жилой дом.

- На месте работают 12 человек и четыре единицы пожарной техники. В настоящий момент пожар локализован – тушение продолжается, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Бурятии.

 
Со слов хозяина, на момент возгорания в доме никого не было. Пострадавших нет.

На месте находится также дознаватель, который установит причину пожара. 
пожар

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