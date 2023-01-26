В пригороде Улан-Удэ тушат пожар

На месте работают 12 пожарных
В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пожарные тушат жилой дом.
- На месте работают 12 человек и четыре единицы пожарной техники. В настоящий момент пожар локализован – тушение продолжается, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Бурятии.
Со слов хозяина, на момент возгорания в доме никого не было. Пострадавших нет.
На месте находится также дознаватель, который установит причину пожара.
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