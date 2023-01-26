В пригороде Улан-Удэ тушат пожар







Со слов хозяина, на момент возгорания в доме никого не было. Пострадавших нет.



На месте находится также дознаватель, который установит причину пожара.



В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии пожарные тушат жилой дом.- На месте работают 12 человек и четыре единицы пожарной техники. В настоящий момент пожар локализован – тушение продолжается, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Бурятии.