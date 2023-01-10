В Улан-Удэ сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде лечения зубов







Также ночью 15 декабря на улице Терешковой экипаж ДПС остановил автомобиль «Тойота» под управлением 19-летнего водителя. Молодой человек находился за рулём в нетрезвом виде, однако от прохождения освидетельствования в патрульном автомобиле отказался. Полицейские доставили нарушителя в наркологический диспансер. Там он и стал предлагать взятку.



Ещё один пьяный нарушитель был задержан ночью 26 декабря. При оформлении административного материала 30-летний водитель автомобиля «Хонда» озвучил «предложение». Он пообещал две тысячи рублей, а также услуги по установке натяжных потолков.



- Во всех трёх случаях нарушители были привлечены к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, материалы по фактам склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным правонарушениям переданы в следственные органы для принятия правовых решений, - уточнили в МВД по Бурятии.



Отметим, все патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи.



О фактах коррупционных проявлений со стороны самих сотрудников Госавтоинспекции информацию следует сообщить по телефону доверия регионального МВД 8(3012)292-292.





В декабре в Улан-Удэ было зафиксировано три попытки дачи взятки сотрудникам ДПС от пьяных водителей. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.Оригинальный случай произошёл 20 декабря на улице Краснофлотская. Автоинспекторы остановили автомобиль «Хонда», управляла которым сильно пьяная 33-летняя женщина. Она буквально умоляла инспекторов не составлять административный протокол, прося: «Ну пожалуйста, ну пожалуйста!»Когда же и это не помогло, женщина предложила автоинспекторам необычную взятку – бесплатное лечение зубов.