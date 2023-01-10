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В Улан-Удэ сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде лечения зубов

В Улан-Удэ сотрудникам ГИБДД предложили взятку в виде лечения зубов
Происшествия, 
Также инспекторам предлагали установить натяжные потолки

В декабре в Улан-Удэ было зафиксировано три попытки дачи взятки сотрудникам ДПС от пьяных водителей. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Оригинальный случай произошёл 20 декабря на улице Краснофлотская. Автоинспекторы остановили автомобиль «Хонда», управляла которым сильно пьяная 33-летняя женщина. Она буквально умоляла инспекторов не составлять административный протокол, прося: «Ну пожалуйста, ну пожалуйста!»

Когда же и это не помогло, женщина предложила автоинспекторам необычную взятку – бесплатное лечение зубов.

 
Также ночью 15 декабря на улице Терешковой экипаж ДПС остановил автомобиль «Тойота» под управлением 19-летнего водителя. Молодой человек находился за рулём в нетрезвом виде, однако от прохождения освидетельствования в патрульном автомобиле отказался. Полицейские доставили нарушителя в наркологический диспансер. Там он и стал предлагать взятку.

Ещё один пьяный нарушитель был задержан ночью 26 декабря. При оформлении административного материала 30-летний водитель автомобиля «Хонда» озвучил «предложение». Он пообещал две тысячи рублей, а также услуги по установке натяжных потолков.

- Во всех трёх случаях нарушители были привлечены к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, материалы по фактам склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным правонарушениям переданы в следственные органы для принятия правовых решений, - уточнили в МВД по Бурятии.

Отметим, все патрульные автомашины ДПС оборудованы видеокамерами, которые фиксируют происходящее не только в салоне служебного транспорта, но и снаружи.

О фактах коррупционных проявлений со стороны самих сотрудников Госавтоинспекции информацию следует сообщить по телефону доверия регионального МВД 8(3012)292-292.

ГИБДД взятка

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