На них «наткнулись» на территории поселения Степной Дворец
В лесах Кабанского района Бурятии неизвестные устанавливают на дорогах шипы. Во время предновогоднего рейда за хвойным молодняком автомобиль УАЗ сотрудников республиканского агентства лесного хозяйства региона «поймал» на дороге задним колесом два острых шипа.
Шипы торчали из земли и были крепко-накрепко вбиты туда неизвестными. Инцидент произошёл в границах поселения Степной Дворец. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В районе Бурятии неизвестные устанавливают на дорогах шипы
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