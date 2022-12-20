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Свалка вблизи Байкала в Бурятии разрастается

Свалка вблизи Байкала в Бурятии разрастается
Происшествия, 
Площадь свалки уже превышает 2,5 тысячи квадратных метров

«Байкал-Daily» ещё в начале ноября сообщал о большой свалке, появившейся возле прибрежного села Максимиха в Баргузинском районе Бурятии (село находится в центральной экологической зоне озера). Однако и по сей день ситуация не изменилась: более того, залежи мусора только разрастаются.

 
По последним данным, которые озвучили в ОНФ Бурятии, сейчас свалка бытовых и строительных отходов занимает 2,5 тысячи квадратных метров. Судя по всему, мусор туда свозится со всего села, его привозят сами жители и работники туристических баз.

- Мы считаем, что дальнейший контроль за данным участком должен осуществляться силами республиканского агентства лесного хозяйства. Эти земли принадлежат государственному лесному фонду. Нами направлено письмо в администрацию Баргузинского района о принятии мер по предотвращению появления свалки. Необходимо обеспечить надлежащий досмотр за этой свалкой путем установки камер видеофиксации, - призвала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.

Ранее проверку проводила природоохранная прокуратура. После проверки республиканское агентство лесного хозяйства составило паспорт свалки и возбудило дело об административном правонарушении.

Росприроднадзор запланировал взять пробы отходов, чтобы определить нанесённый ущерб окружающей среде. Администрация Баргузинского района сообщила, что уже подала заявку в минприроды Бурятии на финансирование уборки мусора.

мусор свалка

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