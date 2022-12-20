Свалка вблизи Байкала в Бурятии разрастается







По последним данным, которые озвучили в ОНФ Бурятии, сейчас свалка бытовых и строительных отходов занимает 2,5 тысячи квадратных метров. Судя по всему, мусор туда свозится со всего села, его привозят сами жители и работники туристических баз.



- Мы считаем, что дальнейший контроль за данным участком должен осуществляться силами республиканского агентства лесного хозяйства. Эти земли принадлежат государственному лесному фонду. Нами направлено письмо в администрацию Баргузинского района о принятии мер по предотвращению появления свалки. Необходимо обеспечить надлежащий досмотр за этой свалкой путем установки камер видеофиксации, - призвала руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.



Ранее проверку проводила природоохранная прокуратура. После проверки республиканское агентство лесного хозяйства составило паспорт свалки и возбудило дело об административном правонарушении.



Росприроднадзор запланировал взять пробы отходов, чтобы определить нанесённый ущерб окружающей среде. Администрация Баргузинского района сообщила, что уже подала заявку в минприроды Бурятии на финансирование уборки мусора.



