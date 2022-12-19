19 декабря

18 декабря

Популярное

В Иркутской области семь человек пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении

Происшествия, 
Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии

Вечером 18 декабря в Усть-Кутском районе Иркутской области произошёл пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

- Пожар произошёл на технологической установке комплексной подготовки природного газа. По предварительной информации, произошло факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о семи пострадавших. Два человека - в тяжёлом состоянии, их вертолётом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек с обморожением ног будет лечиться амбулаторно.

- Всем, кто получил травмы, скорейшего выздоровления, - написал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

В тушении были задействованы автоматические системы пожаротушения. На месте работали пожарные расчёты из города Усть-Кута, посёлка Магистральный, Железногорска-Илимского. Всего привлекалось 155 человек и 37 единиц техники.

19 декабря в 2:24 пожар был локализован. В 8:45 губернатор сообщил о ликвидации пожара, уточнив, что угрозы для населения нет.

На прошлой неделе в Иркутской области произошёл другой крупный пожар. Как сообщал «Байкал-Daily» на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» погибли два человека, ещё четверо пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».


пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пенсионер из Улан-Удэ перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Пенсионер из Улан-Удэ перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия, 19.12.2022
Преступники позвонили ему через мессенджер
В Чите на пожаре спасли женщину с ребёнком
В Чите на пожаре спасли женщину с ребёнком
Происшествия, 19.12.2022
Они находились в загоревшейся бане
На озере в Бурятии образовалась огромная трещина
На озере в Бурятии образовалась огромная трещина
Происшествия, 19.12.2022
Местных жителей предупреждают об опасности
В Улан-Удэ в ДТП погиб мужчина
В Улан-Удэ в ДТП погиб мужчина
Происшествия, 18.12.2022
Ещё один человек госпитализирован в медучреждение с тяжёлыми травмами
Житель Бурятии, сидя на сожительнице, до смерти избил её
Житель Бурятии, сидя на сожительнице, до смерти избил её
Происшествия, 17.12.2022
Мужчину на восемь лет отправили в колонию
В Бурятии осудили мужчину, укравшего телефон в поезде
В Бурятии осудили мужчину, укравшего телефон в поезде
Происшествия, 17.12.2022
Кроме гаджета, преступник украл деньги со счёта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^