Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии
Вечером 18 декабря в Усть-Кутском районе Иркутской области произошёл пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.
- Пожар произошёл на технологической установке комплексной подготовки природного газа. По предварительной информации, произошло факельное горение установки, угрозы другим установкам нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о семи пострадавших. Два человека - в тяжёлом состоянии, их вертолётом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек с обморожением ног будет лечиться амбулаторно.
- Всем, кто получил травмы, скорейшего выздоровления, - написал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.
В тушении были задействованы автоматические системы пожаротушения. На месте работали пожарные расчёты из города Усть-Кута, посёлка Магистральный, Железногорска-Илимского. Всего привлекалось 155 человек и 37 единиц техники.
19 декабря в 2:24 пожар был локализован. В 8:45 губернатор сообщил о ликвидации пожара, уточнив, что угрозы для населения нет.
На прошлой неделе в Иркутской области произошёл другой крупный пожар. Как сообщал «Байкал-Daily» на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» погибли два человека, ещё четверо пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».
В Иркутской области семь человек пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении
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