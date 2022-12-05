Когда пожарные приехали, строение было охвачено огнём
Вечером 4 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании магазина в селе Харацай в Закаменском районе Бурятии.
- К месту вызова выехал личный состав пожарной части №79 и добровольная пожарная команда сельского поселения «Улекчинское». На момент прибытия добровольных пожарных магазин был полностью охвачен огнём изнутри. Благодаря оперативным действиям пожар удалось быстро локализовать, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Магазин смешанных товаров выгорел изнутри, уничтожена продукция.
В момент возгорания магазин не работал, пострадавших нет.
Причина произошедшего устанавливается. Со слов хозяина магазина, внутри топилась печь.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 18 ноября произошёл пожар в крупном магазине в посёлке Онохой Заиграевского района. Товары оказались закопчены, уничтожены личные вещи персонала, повреждены касса и морозильная камера.
В Бурятии сгорел магазин
Происшествия, Фото:
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