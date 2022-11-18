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В Бурятии разгорелся пожар в магазине

В Бурятии разгорелся пожар в магазине
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Товары магазина оказались закопчены

Сегодня утром произошёл пожар в крупном магазине в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии.

Первым задымление из окна увидел сотрудник местной пожарной части. На место тут же выехали боевые расчёты четырёх пожарных частей, а также были привлечены силы пожарной команды войсковой части.

- Прибывшие пожарные вскрыли стеклянную входную дверь для доступа в здание и обнаружили открытый огонь у входа. Остальные помещения были сильно задымлены. Открытый огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров за 20 минут. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для проверки остальных помещений. Распространения огня не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара товары оказались закопчены, уничтожены личные вещи персонала, повреждено электрооборудование – касса и морозильная камера.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.



Как сообщал «Байкал-Daily», 17 ноября в улан-удэнском микрорайоне Тулунжа загорелись два соседних дома, один из них был уничтожен огнём
пожар

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