В Бурятии разгорелся пожар в магазине

Сегодня утром произошёл пожар в крупном магазине в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии.
Первым задымление из окна увидел сотрудник местной пожарной части. На место тут же выехали боевые расчёты четырёх пожарных частей, а также были привлечены силы пожарной команды войсковой части.
- Прибывшие пожарные вскрыли стеклянную входную дверь для доступа в здание и обнаружили открытый огонь у входа. Остальные помещения были сильно задымлены. Открытый огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров за 20 минут. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для проверки остальных помещений. Распространения огня не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара товары оказались закопчены, уничтожены личные вещи персонала, повреждено электрооборудование – касса и морозильная камера.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 ноября в улан-удэнском микрорайоне Тулунжа загорелись два соседних дома, один из них был уничтожен огнём.