Пьяный работник автомойки в Чите угнал автомобиль

На чужой машине угонщик попал в аварию



В отдел полиции «Северный» обратилась 36-летняя жительница Читы. Женщина сообщила, что её автомобиль «Ниссан Террано» угнали с территории автомойки.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ППС задержали ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя Читы. Выяснилось, что угонщик работает на той самой автомойке.



Установлено, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в свой выходной пришёл на работу и обратил внимание на оставленный на ночь автомобиль. Мужчина угнал машину, однако, не справившись с управлением, допустил столкновение с другим автомобилем, после чего скрылся.



- По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



