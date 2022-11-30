На чужой машине угонщик попал в аварию
В отдел полиции «Северный» обратилась 36-летняя жительница Читы. Женщина сообщила, что её автомобиль «Ниссан Террано» угнали с территории автомойки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ППС задержали ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя Читы. Выяснилось, что угонщик работает на той самой автомойке.
Установлено, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в свой выходной пришёл на работу и обратил внимание на оставленный на ночь автомобиль. Мужчина угнал машину, однако, не справившись с управлением, допустил столкновение с другим автомобилем, после чего скрылся.
- По факту угона возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль изъят в технически неисправном состоянии, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Пьяный работник автомойки в Чите угнал автомобиль
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