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В Бурятии «Лексус» и грузовик столкнулись во время снегопада

В Бурятии «Лексус» и грузовик столкнулись во время снегопада
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло недалеко от Максимихи

Вчера днём, 27 ноября, в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП в условиях сильного снега. Столкнулись «Лексус» и грузовик «Киа Бонго».

- 43-летняя водитель автомобиля «Лексус», следуя со стороны Усть-Баргузина в направлении Улан-Удэ, в четырёх километрах от села Максимиха в неблагоприятных погодных условиях выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Киа Бонго» под управлением водителя 1970 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водитель и 72-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательнее в связи с обильными снежными осадками и сильным ветром в районах.

- Уважаемые водители, при движении по автодорогам соблюдайте скоростной режим в соответствии с дорожными условиями, соблюдайте дистанцию с впереди идущим автомобилем, используйте ремни безопасности и будьте предельно внимательным за рулём, - обратились сотрудники ГИБДД к жителям Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу ночью, 26 ноября, в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 39-летний водитель опрокинувшейся фуры «Скания».
ДТП

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