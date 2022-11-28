ДТП произошло недалеко от Максимихи
Вчера днём, 27 ноября, в Баргузинском районе Бурятии произошло ДТП в условиях сильного снега. Столкнулись «Лексус» и грузовик «Киа Бонго».
- 43-летняя водитель автомобиля «Лексус», следуя со стороны Усть-Баргузина в направлении Улан-Удэ, в четырёх километрах от села Максимиха в неблагоприятных погодных условиях выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Киа Бонго» под управлением водителя 1970 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии водитель и 72-летняя пассажирка легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательнее в связи с обильными снежными осадками и сильным ветром в районах.
- Уважаемые водители, при движении по автодорогам соблюдайте скоростной режим в соответствии с дорожными условиями, соблюдайте дистанцию с впереди идущим автомобилем, используйте ремни безопасности и будьте предельно внимательным за рулём, - обратились сотрудники ГИБДД к жителям Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу ночью, 26 ноября, в Кяхтинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 39-летний водитель опрокинувшейся фуры «Скания».
В Бурятии «Лексус» и грузовик столкнулись во время снегопада
Происшествия, Фото:
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