19 ноября

18 ноября

Популярное

Семейная пара из Иркутской области, покупая «УАЗ», лишилась денег

Семейная пара из Иркутской области, покупая «УАЗ», лишилась денег
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди поверили мошенникам

Желая купить автомобиль, семья из Тулунского района Иркутской области стала жертвой мошенников.

42-летний мужчина и 32-летняя женщина решили приобрести автомобиль и нашли на популярном интернет-сайте объявление о продаже УАЗа. Хорошее техническое состояние автомобиля и приемлемая цена заинтересовала семью. Позвонив на указанный номер телефона, они услышали, что транспортное средство находится в Красноярском крае, а продавцу срочно нужны деньги, поэтому необходимо внести предоплату.

Собрав необходимую сумму, доверчивые тулунчане перевели 75 тысяч рублей на карту афериста и собрались выезжать за покупкой.

- Потом он звонит, говорит, что сделка отменяется: «Простите, извините, я вам УАЗик не продаю. В течение 20-и минут я вам деньги верну». 20 минут прошло, телефон не на связи, не отвечает и всё, - рассказала женщина.

После этого тулунчане поняли, что попались на уловки мошенников и обратились в полицию.

- Полицейские предупреждают граждан о недопущении перевода денежных средств за товар, в существовании или в качестве которого вы не уверены. Даже если вам прислали фотографию паспорта или иного документа, верить собеседнику не стоит. Не называйте посторонним свои персональные данные и данные банковских карт, - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутская область мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ищут пропавшего в тайге мужчину
В Бурятии ищут пропавшего в тайге мужчину
Происшествия, 19.11.2022
Он месяц охранял имущество для заготовки кедрового ореха 
Забайкалец забил до смерти знакомого и сбросил тело в выгребную яму
Забайкалец забил до смерти знакомого и сбросил тело в выгребную яму
Происшествия, 19.11.2022
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы 
На пожаре в Улан-Удэ пострадал человек
На пожаре в Улан-Удэ пострадал человек
Происшествия, 19.11.2022
Пострадавшего передали медицинским работникам 
В Иркутской области в ДТП погибли два человека
В Иркутской области в ДТП погибли два человека
Происшествия, 19.11.2022
Третий пассажир госпитализирован 
Монгольское землетрясение не ощутилось в Бурятии
Монгольское землетрясение не ощутилось в Бурятии
Происшествия, 19.11.2022
Сейсмособытие произошло ближе к полуночи 
В Иркутской области после гибели бурильщика возбудили уголовное дело
В Иркутской области после гибели бурильщика возбудили уголовное дело
Происшествия, 18.11.2022
Мужчина погиб на производстве в середине октября
В Бурятии ВАЗ съехал с дороги и перевернулся
В Бурятии ВАЗ съехал с дороги и перевернулся
Происшествия, 18.11.2022
Пострадавший пассажир отказался от госпитализации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^