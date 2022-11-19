Семейная пара из Иркутской области, покупая «УАЗ», лишилась денег

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Люди поверили мошенникам



Желая купить автомобиль, семья из Тулунского района Иркутской области стала жертвой мошенников.



42-летний мужчина и 32-летняя женщина решили приобрести автомобиль и нашли на популярном интернет-сайте объявление о продаже УАЗа. Хорошее техническое состояние автомобиля и приемлемая цена заинтересовала семью. Позвонив на указанный номер телефона, они услышали, что транспортное средство находится в Красноярском крае, а продавцу срочно нужны деньги, поэтому необходимо внести предоплату.



Собрав необходимую сумму, доверчивые тулунчане перевели 75 тысяч рублей на карту афериста и собрались выезжать за покупкой.



- Потом он звонит, говорит, что сделка отменяется: «Простите, извините, я вам УАЗик не продаю. В течение 20-и минут я вам деньги верну». 20 минут прошло, телефон не на связи, не отвечает и всё, - рассказала женщина.



После этого тулунчане поняли, что попались на уловки мошенников и обратились в полицию.



- Полицейские предупреждают граждан о недопущении перевода денежных средств за товар, в существовании или в качестве которого вы не уверены. Даже если вам прислали фотографию паспорта или иного документа, верить собеседнику не стоит. Не называйте посторонним свои персональные данные и данные банковских карт, - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

