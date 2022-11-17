Теперь животное ничего не видит и даже не может есть
В улан-удэнском фонде «Собака счастья», где помогают попавшим в беду и бездомным животным, рассказали душераздирающую историю про кошку по кличке Снежа. По словам волонтёров, ей примерно три-четыре месяца и она уже лишилась зрения. Произошло это после того, как двое пьяных мужчин, увидев животное на заборе, решили покидать в него камни.
Теперь Снежа отчаянно борется за жизнь. Из-за полученных травм она ничего не видит и даже не может есть, поскольку координация движений у кошки нарушилась.
- Мало того, что она оказалась выброшенной на улицу, так ещё и лишилась зрения благодаря таким людям, – отметили представители фонда.
Они отвезли искалеченное животное в ветеринарную клинику. Там кошке сделали рентген, который показал, что переломов у неё нет. Теперь её должны осмотреть другие специалисты. А ещё Снежу ждут капельницы и УЗИ.
Волонтёры, по традиции, объявили сбор средств на лечение своей новой подопечной в официальной группе организации во «ВКонтакте».
В Улан-Удэ пьяные мужчины закидали кошку камнями и лишили её зрения
Происшествия, Фото:
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