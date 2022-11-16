16 ноября

15 ноября

Популярное

В Иркутской области один человек погиб в столкновении двух фур

В Иркутской области один человек погиб в столкновении двух фур
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Один водитель скончался на месте, второй госпитализирован

Ночью 16 сентября в районе посёлка Разгон Тайшетского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. На федеральной трассе «Сибирь» столкнулись две фуры – Mercedez Benz и Kenworth. Грузовики двигались во встречном направлении и врезались лоб в лоб.


- В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и скончался на месте 50-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Actros. 40-летний водитель грузовика Kenworth с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области один человек погиб в столкновении двух фур
В Иркутской области один человек погиб в столкновении двух фур
Происшествия, 16.11.2022
Один водитель скончался на месте, второй госпитализирован
В Бурятии произошёл пожар в здании почты
В Бурятии произошёл пожар в здании почты
Происшествия, 16.11.2022
Виновником пожара назвали кочегара
В Улан-Удэ 17-летний подросток на машине сбил девушку
В Улан-Удэ 17-летний подросток на машине сбил девушку
Происшествия, 16.11.2022
Парня ранее уже задерживали за вождение в нетрезвом виде
Житель Иркутской области спилил деревья ради шишек
Житель Иркутской области спилил деревья ради шишек
Происшествия, 15.11.2022
Ущерб от вырубки составил более 300 тысяч рублей
В Бурятии владельцу собак-убийц объявили предостережение
В Бурятии владельцу собак-убийц объявили предостережение
Происшествия, 15.11.2022
Псы насмерть загрызли пенсионерку в октябре
В Бурятии девушка совершила «букет» преступлений за ночь
В Бурятии девушка совершила «букет» преступлений за ночь
Происшествия, 15.11.2022
В послужном списке оказались угон, кража телефона, банковских карт, документов и денег
В Иркутске супруги отдали мошенникам 200 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов
В Иркутске супруги отдали мошенникам 200 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов
Происшествия, 15.11.2022
Мошенники представились дочерью пожилых супругов и сотрудником полиции
В Улан-Удэ рабочий погиб, упав с высоты десяти этажей
В Улан-Удэ рабочий погиб, упав с высоты десяти этажей
Происшествия, 15.11.2022
Трагический случай произошёл на строительстве высотки в 140Б квартале
В Бурятии в Баре горел гараж
В Бурятии в Баре горел гараж
Происшествия, 15.11.2022
Огонь потушил пожарный-доброволец
В Иркутске на пожаре в деревянном доме погиб пенсионер
В Иркутске на пожаре в деревянном доме погиб пенсионер
Происшествия, 15.11.2022
Очаг возгорания находился в районе дымоходной трубы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^