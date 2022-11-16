В Иркутской области один человек погиб в столкновении двух фур









Ночью 16 сентября в районе посёлка Разгон Тайшетского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. На федеральной трассе «Сибирь» столкнулись две фуры – Mercedez Benz и Kenworth. Грузовики двигались во встречном направлении и врезались лоб в лоб.- В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и скончался на месте 50-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Actros. 40-летний водитель грузовика Kenworth с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.