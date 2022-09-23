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В Иркутской области осудили убийцу продавца павильона на вокзале

В Иркутской области осудили убийцу продавца павильона на вокзале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина не признал вину в совершённом преступлении

В Иркутской области осуждён мужчина, зарезавший продавщицу павильона на вокзале города Нижнеудинск. О приговоре сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

16 мая 2021 года в торговом павильоне на привокзальной площади станции Нижнеудинск обнаружили тело 40-летней продавщицы. Она погибла от нескольких колото-резаных ранений в области грудной клетки.

Через несколько дней следователи, криминалисты, транспортные полицейские установили личность фигуранта дела и задержали его.

Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. Установлено, что он в ходе конфликта с женщиной нанёс ей несколько ударов ножом, после чего с места скрылся.

Вину на суде он не признал.

Приговором суда осуждённому назначено 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.
убийство

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