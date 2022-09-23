Мужчина не признал вину в совершённом преступлении
В Иркутской области осуждён мужчина, зарезавший продавщицу павильона на вокзале города Нижнеудинск. О приговоре сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
16 мая 2021 года в торговом павильоне на привокзальной площади станции Нижнеудинск обнаружили тело 40-летней продавщицы. Она погибла от нескольких колото-резаных ранений в области грудной клетки.
Через несколько дней следователи, криминалисты, транспортные полицейские установили личность фигуранта дела и задержали его.
Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. Установлено, что он в ходе конфликта с женщиной нанёс ей несколько ударов ножом, после чего с места скрылся.
Вину на суде он не признал.
Приговором суда осуждённому назначено 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В Иркутской области осудили убийцу продавца павильона на вокзале
Происшествия, Фото:
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