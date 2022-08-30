В Бурятии заблокировали сайты, продающие яды

Запрещённые сайты выявила прокуратура



Прокуратура Баунтовского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила, что на трёх сайтах в свободном доступе находится информация о продаже ядов. Кроме того, указаны сведения о доставке ядов в любое место по желанию покупателя.



- Законом предусмотрена уголовная ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта ядовитых веществ. Также предусмотрено ограничение доступа к информации для защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц. В этой связи в суд было направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Баунтовский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения сайтов в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую на территории России.



В настоящее время сайты заблокированы.

