Запрещённые сайты выявила прокуратура
Прокуратура Баунтовского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила, что на трёх сайтах в свободном доступе находится информация о продаже ядов. Кроме того, указаны сведения о доставке ядов в любое место по желанию покупателя.
- Законом предусмотрена уголовная ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта ядовитых веществ. Также предусмотрено ограничение доступа к информации для защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц. В этой связи в суд было направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории Российской Федерации, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Баунтовский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда направлено в Роскомнадзор для включения сайтов в единый реестр сетевых адресов, содержащих информацию, запрещённую на территории России.
В настоящее время сайты заблокированы.
В Бурятии заблокировали сайты, продающие яды
Происшествия, Фото:
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