В Бурятии мальчики жарили грибы и едва не спалили посёлок









На защиту посёлка встали 30 местных жителей. Вместе с приехавшими лесниками и пожарными они ликвидировали возгорание, когда от огня до домов оставалось всего 30 метров. На защиту посёлка встали 30 местных жителей. Вместе с приехавшими лесниками и пожарными они ликвидировали возгорание, когда от огня до домов оставалось всего 30 метров.



















11 августа вблизи посёлка Исток в Прибайкальском районе Бурятии загорелась трава на большой площади. Огонь, охвативший площадь в тысячу квадратных метров, едва не перекинулся на лес и на жилые дома.Следственно-оперативная группа опросила очевидцев и выяснила, что виновниками пожара стали двое мальчишек. Мальчикам по девять лет, они приехали в посёлок на лето в гости к бабушке из Улан-Удэ и Хабаровска.- Юные поджигатели признались в содеянном. Они объяснили свой поступок тем, что хотели пожарить на костре шашлык из грибов и поэтому подожгли сухие хвойные иголки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.С ребятами проведена профилактическая беседа. Информация направлена в комиссии по делам несовершеннолетних по местам жительства детей.