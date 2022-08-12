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В Бурятии мальчики жарили грибы и едва не спалили посёлок

В Бурятии мальчики жарили грибы и едва не спалили посёлок
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Мальчишки приехали из городов на отдых к бабушке

11 августа вблизи посёлка Исток в Прибайкальском районе Бурятии загорелась трава на большой площади. Огонь, охвативший площадь в тысячу квадратных метров, едва не перекинулся на лес и на жилые дома.

 

На защиту посёлка встали 30 местных жителей. Вместе с приехавшими лесниками и пожарными они ликвидировали возгорание, когда от огня до домов оставалось всего 30 метров.


Следственно-оперативная группа опросила очевидцев и выяснила, что виновниками пожара стали двое мальчишек. Мальчикам по девять лет, они приехали в посёлок на лето в гости к бабушке из Улан-Удэ и Хабаровска.

- Юные поджигатели признались в содеянном. Они объяснили свой поступок тем, что хотели пожарить на костре шашлык из грибов и поэтому подожгли сухие хвойные иголки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

С ребятами проведена профилактическая беседа. Информация направлена в комиссии по делам несовершеннолетних по местам жительства детей.


 

пожар Поджог

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