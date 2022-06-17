Угонщику дважды не повезло
В Улан-Удэ 23-летний молодой человек, спеша в гости к позвавшей его подруге, угнал два автомобиля. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.
Полицейские выяснили, что молодой человек приехал в Улан-Удэ из сельской местности по делам. Отдохнув в баре, он, будучи пьяным, решил нанести визит брату. Но планы изменились после звонка подруги: живущая в районе девушка предложила встретиться.
Добраться до неё парень решил на чужой машине. Сначала он попытался угнать припаркованный во дворе отечественный автомобиль, не оборудованный автосигнализацией. Машина не завелась. Метод «завести с толкача» также не помог: автомобиль удалось лишь откатить на 40 метров от дома.
Тем не менее, он не оставил затею, а угнал иномарку из другого, расположенного неподалёку двора. Однако до места назначения он на ней так и не доехал: по пути в село в машине закончился бензин. И угонщик был вынужден пересесть на «попутку».
Полицейские задержали подозреваемого. Сейчас он также привлекается к уголовной ответственности за другие имущественные преступления. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем».
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 24 июня в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии у четы пенсионеров угнали иномарку, припаркованную у ограды дома. Угонщиком оказался местный житель, который уехал на чужой машине в Забайкальский край.
В Улан-Удэ молодой человек угнал две машины для поездки к подруге
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