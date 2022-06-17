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В Бурятии снизилось число интернет-преступлений

В Бурятии снизилось число интернет-преступлений
Происшествия,  Фото:pexels.com
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года

В январе–мае 2022 года в Бурятии зарегистрировано 8 351 преступление, что на 6 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (8 880).

Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-10,1 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-19,5 %), краж (-2,3 %), в том числе с проникновением в квартиры (-17 %), мошенничеств (-20 %), разбоев (-16,7 %), грабежей (-9,7 %), вымогательств (-25 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-62,5 %), преступлений, связанных с незаконными оборотом наркотиков (-15,3 %), незаконной охотой (-14,3 %).

На 8 % снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26,8 % (в январе–мае 2021 года – 27,4 %).

Снизилось на 17,2 % количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+21,4 %), краж автомобилей (+25 %), неправомерных завладений транспортными средствами (+25,7 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+8,7 %).

Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура статистика

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