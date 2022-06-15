Мужчина зверски расправился с ребёнком из-за плача
37-летний житель села Ильинка Прибайкальского района Бурятии, жестоко убивший годовалого малыша, предстал перед судом. Он признан виновным в убийстве малолетнего, совершённом с особой жестокостью, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», зверское убийство произошло в Ильинке в середине июля 2021 года. Мама привезла годовалого сына к его 45-летней бабушке, а сама уехала по делам. Вечером мама навестила малыша, покормила и умыла его. Бабушка мальчика и её сожитель были к этому времени пьяны. Однако мать всё же оставила у них ребёнка и вновь отлучилась.
Спустя 1,5 часа в полицию позвонила бабушка и сообщила, что внук мёртв. На теле погибшего страшной смертью мальчика обнаружили несколько десятков колото-резаных ранений.
Сперва было неизвестно, кто же зверски убил ребёнка. Проверялись версии о причастности к расправе жителей села.
Но вскоре стало понятно, что убийца – сожитель бабушки (на тот момент ему было 36 лет).
Следователи выяснили, что после того, как мама мальчика во второй оставила его, он начал плакать. В этот момент пьяный мужчина смотрел телевизор, и крики ребёнка мешали.
- На фоне алкогольного опьянения, вызванного ежедневным употреблением спиртных напитков в течение длительного времени, он решил расправиться с малышом. Мужчина схватил нож и нанёс им несколько десятков ударов ребёнку по различным частям тела, - установило следствие.
Расследование этого страшного убийства поставил на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Приговором Верховного суда Бурятии мужчине назначено 15 лет лишения свободы. Сидеть он будет в колонии строгого режима.
В Бурятии осудили мужчину, который убил годовалого малыша
Происшествия, Фото:
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