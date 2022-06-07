Улан-удэнка спасла 300 тысяч от мошенников благодаря одному звонку

Женщина, едва не ставшая жертвой мошенников, начала сомневаться благодаря сотруднику банка
В пресс-службе МВД по Бурятии рассказали о том, как местная жительница уберегла от мошенников 300 тысяч рублей.
Днём 2 июня в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 51-летняя жительница Улан-Удэ. Она рассказала, что полтора часа назад ей позвонили из банка и заявили, что неизвестные пытаются оформить на её имя кредит.
Звонивший предупредил, что преступники, вероятно, сами являются сотрудниками банка. Чтобы спасти сбережения, он рекомендовал горожанке взять инициативу в свои руки и исчерпать кредитный потенциал: оформить займ, а чтобы сохранить деньги – перевести их на указанные счета.
Улан-удэнка поверила в эту историю после следующего звонка. На этот раз позвонил мужчина, представившийся полицейским. Он «подтвердил» всё, что до этого говорил «сотрудник банка» и попросил помощи в поимке недобросовестных работников банка. Для этого нужно было следовать всем ранее озвученным инструкциям.
Примечательно, что абонентский номер, с которого звонил лжеполицейский, копировал реальный контакт правоохранительного ведомства.
Зерно сомнений заронил сотрудник банка, где улан-удэнка, поверившая мошенникам, оформила кредит на 300 тысяч рублей. Он спросил, не поступали ли женщине звонки о необходимости оформления займа от третьих лиц. Сотрудник рассказал, что именно по такой схеме действуют мошенники.
Вопрос горожанку насторожил. И хотя клиентка не стала ничего говорить сотруднику, она всё же позже сама позвонила на горячую линию банка. И только после того, как пообщалась со специалистом, поняла, что происходит. Женщина спасла свои 300 тысяч рублей буквально в последний момент.
Взятый в банке кредит улан-удэнка погасила на следующий день.
Полиция предупреждает, что нередко мошенники используют подложные телефонные номера, копирующие реальные контактные данные правоохранительных ведомств. Полицейские никогда не вмешиваются в телефонные разговоры сотрудников банка с клиентами и не просят следовать предлагаемым инструкциям. Также они не интересуются по телефону расчётными счетами граждан и другими сведениями, составляющими банковскую тайну.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Красноярске полицейские вручили благодарность уроженцу Бурятии Доржи Ангапову, работающему в салоне сотовой связи. Он спас 81-летнюю пенсионерку, не дав ей перевести деньги мошенникам.
Аналогичная история произошла в феврале этого года и в Улан-Удэ. 42-летний улан-удэнец едва не стал жертвой мошенников, но сбережения ему сохранил неравнодушный сотрудник салона сотовой связи.
В конце 2021 года пенсионер избежал хищения мошенниками 3,7 миллиона рублей. Он уже поехал к терминалу, чтобы отправить деньги аферистам, но по дороге всё же решил на всякий случай завернуть в дежурную часть. Полицейские и объяснили, что мужчина едва не попался на удочку мошенников.
Улан-удэнка спасла 300 тысяч от мошенников благодаря одному звонку
Происшествия, Фото:
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