Мужчина осуждён за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения
Житель Тункинского района Бурятии предстал перед судом за езду в нетрезвом виде.
В судебном заседании установлено, что мужчина в сентябре 2021 года осуждён за аналогичное преступление, ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободны с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года.
Однако, в период самостоятельного следования в колонию-поселение для отбытия наказания, осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля.
- Тункинский районный суд с учётом предыдущего приговора назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года 3 месяца, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Лишённый водительских прав житель Бурятии пьяным поехал в колонию
Происшествия, Фото:
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