Воткнулся носом: Ущерб от авиаинцидента в Забайкалье превысил миллион

Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту авиационного происшествия, произошедшего с самолётом ТВС-2МС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая на посадочной площадке Красный Яр, принадлежащей ООО «Аэросервис», расположенной в Тунгокоченском района, во время посадки самолёт капотировал – воткнулся носом в землю. Самолёт выполнял коммерческий рейс по маршруту Чита-Тунгокочен-Юмурчен-Красный Яр-Чита. Он принадлежит ООО «Сибирская лёгкая авиация».
На борту находились два члена экипажа и два пассажира. Они не пострадали. Telegram-канал «Spot Чита» сообщал, что на борту были двое детей, которые возвращались из школы-интерната села Кыкер.
В результате происшествия собственнику воздушного судна причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей.
- По уголовному делу создана следственная группа, которая провела осмотр места происшествия, включая осмотр воздушного судна, выемки необходимой документации, допросы свидетелей, назначен комплекс экспертиз, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Расследование продолжается.