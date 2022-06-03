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Воткнулся носом: Ущерб от авиаинцидента в Забайкалье превысил миллион

Воткнулся носом: Ущерб от авиаинцидента в Забайкалье превысил миллион
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Расследуется уголовное дело

Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту авиационного происшествия, произошедшего с самолётом ТВС-2МС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая на посадочной площадке Красный Яр, принадлежащей ООО «Аэросервис», расположенной в Тунгокоченском района, во время посадки самолёт капотировал – воткнулся носом в землю. Самолёт выполнял коммерческий рейс по маршруту Чита-Тунгокочен-Юмурчен-Красный Яр-Чита. Он принадлежит ООО «Сибирская лёгкая авиация».

На борту находились два члена экипажа и два пассажира. Они не пострадали. Telegram-канал «Spot Чита» сообщал, что на борту были двое детей, которые возвращались из школы-интерната села Кыкер. 


В результате происшествия собственнику воздушного судна причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей.

- По уголовному делу создана следственная группа, которая провела осмотр места происшествия, включая осмотр воздушного судна, выемки необходимой документации, допросы свидетелей, назначен комплекс экспертиз, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Расследование продолжается.

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