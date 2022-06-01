В Забайкалье самолёт уткнулся носом в землю при посадке









Накануне днём, 31 мая, в Забайкальском крае легкомоторный самолёт при посадке уткнулся нос в землю - капотировал. Инцидент произошёл на посадочной площадке Красный Яр.В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что воздушное судно ТВС-2МС RA-40928 ООО «Аэросервис» выполняло нерегулярный коммерческий рейс по маршруту Чита – Тунгокочен – Юмурчен - Красный Яр. После приземления при пробеге левое колесо провалилось в грунт с последующим зацеплением винтом земли.На борту воздушного судна находились два члена экипажа и два пассажира. Они не пострадали, уточнили в транспортной прокуратуре.Telegram-канал «Spot Чита» уточняет, что на борту находились двое детей, которые возвращались из школы-интерната села Кыкер. На видео, которое распространил канал, видно, как испугались очевидцы, которые приехали встречать своих близких.Самолёт получил повреждения воздушного винта.Для установления обстоятельств и квалификации авиационного события, а также установления его причин создана специальная комиссия.Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов и защите прав пассажиров в ООО «Аэросервис» и на посадочной площадке Красный Яр.