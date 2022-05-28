В Бурятии психбольной ранил ножом полицейского

Житель Тункинского района Бурятии напал с ножом на полицейского, прибывшего для сопровождения его в психиатрическую больницу. Сотрудник полиции получил несколько ножевых ранений.- 27 мая медицинский работник Тункинской центральной районной больницы совместно с двумя участковыми уполномоченными полиции МО МВД России «Тункинский» прибыли в села Нуган для сопровождения ранее неоднократно судимого 20-летнего местного жителя в психиатрическую больницу в Улан-Удэ. Мужчина скрылся из дома, при этом он нанёс несколько ножевых ранений одному из полицейских. Участковый уполномоченный госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Позже нападавшего задержали на берегу реки Иркут в 1,5 километрах от села Нуган. Розыск проводился под личным контролем министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова.