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В Улан-Удэ пьяный мужчина угнал машину, чтобы покататься

В Улан-Удэ пьяный мужчина угнал машину, чтобы покататься
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный угонщик ранее был лишён водительских прав

21 мая в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратился 61-летний мужчина, у которого угнали автомобиль. Он сообщил, что исчезла его иномарка стоимостью около 550 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Вскоре угонщика задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Выяснилось, что преступник – 31-летний родственник потерпевшего. Он живёт в Иволгинском районе, а в тот день приехал в гости.

- Мужчины в течение дня совместно употребляли спиртные напитки. В какой-то момент, под воздействием выпитого, автовладелец уснул, а его родственник решил прокатиться по городу. Он выгнал автомобиль из гаража и выехал на улицы города, - рассказали в министерстве внутренних дел.

Задержанный мужчина ранее уже был лишён водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая в Баунтовском районе пьяный мужчина поочерёдно угнал два автомобиля, чтобы уехать в Читу. Однако одну машину он разбил, а во второй, утомившись, уснул. В салоне угнанного авто его и обнаружили полицейские и росгвардейцы.

угон

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