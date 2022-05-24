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Виновный по делу о тонком асфальте на вокзале Улан-Удэ легко отделался

Виновный по делу о тонком асфальте на вокзале Улан-Удэ легко отделался
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб от действий экс-начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов составил 2,7 млн

В Бурятии вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов. Уголовное дело связано с некачественным ремонтом привокзальной площади в Улан-Удэ

В декабре 2021 года экс-начальник был признан Ленинским районным судом Иркутска виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Ущерб оценён в 2,7 млн рублей. Осуждённый отделался штрафом в 150 тысяч рублей.

- Суд установил, что в 2016 году начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов в корыстных целях привлёк к работам по укладке асфальтового покрытия на привокзальной площади Улан-Удэ подрядчика без проведения конкурсных процедур. Осуществил приёмку асфальтового покрытия толщиной 4,5 см, не соответствующего сметной документации (6 см). В последующем в 2017 году провёл фиктивные конкурсы, заключив контракты для придания законности расходованию денег и приняв работы по ним. Ущерб ОАО «РЖД» от действий осуждённого составил более 2,7 млн. рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Осуждённый, получивший штраф в 150 тысяч рублей, не согласился с решением суда. Сторона защиты подала апелляционную жалобу. Однако Иркутский областной суд приговор районного суда оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения.

вокзал злоупотребление должностными полномочиями служебный подлог

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