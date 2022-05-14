В Улан-Удэ автомобиль с пятью людьми врезался в дерево

ДТП произошло на улице Балтахинова



Ранним утром в субботу, 14 мая, в центре Улан-Удэ, на улице Балтахинова автомобиль Toyota Mark II врезался в дерево. ДТП произошло около 6:00.



- 31-летний водитель автомобиля Toyota Mark II , следуя по улице Балтахинова, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Один пассажир госпитализирован, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.



Ещё трое пассажиров, а также водитель после осмотра медиками и оказания первой помощи были отпущены домой.

