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В Улан-Удэ автомобиль с пятью людьми врезался в дерево

В Улан-Удэ автомобиль с пятью людьми врезался в дерево
Происшествия,  Фото:vk.com/dtp_03
ДТП произошло на улице Балтахинова

Ранним утром в субботу, 14 мая, в центре Улан-Удэ, на улице Балтахинова автомобиль Toyota Mark II врезался в дерево. ДТП произошло около 6:00.

- 31-летний водитель автомобиля Toyota Mark II , следуя по улице Балтахинова, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Один пассажир госпитализирован, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.

Ещё трое пассажиров, а также водитель после осмотра медиками и оказания первой помощи были отпущены домой. 
ДТП

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