ДТП произошло на улице Балтахинова
Ранним утром в субботу, 14 мая, в центре Улан-Удэ, на улице Балтахинова автомобиль Toyota Mark II врезался в дерево. ДТП произошло около 6:00.
- 31-летний водитель автомобиля Toyota Mark II , следуя по улице Балтахинова, не справился с управлением и совершил наезд на дерево. Один пассажир госпитализирован, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
Ещё трое пассажиров, а также водитель после осмотра медиками и оказания первой помощи были отпущены домой.
В Улан-Удэ автомобиль с пятью людьми врезался в дерево
Происшествия, Фото:
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