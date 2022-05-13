В Улан-Удэ горели надворные постройки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Тушение осложнялось порывистым ветром



Днём 12 мая загорелись надворные постройки в Железнодорожном районе Улан-Удэ в СНТ «Гавань». На тушение были привлечены дежурные караулы пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. На момент прибытия первых подразделений к месту пожара огнём были охвачены забор и надворные постройки. Около часа потребовалось пожарным для локализации очага, ещё час ушёл на его полную ликвидацию.



Тушение возгорания осложнял порывистый ветер. Всего на месте работали 21 человек и 6 единиц техники.



- В результате пожара огнём повреждены надворные постройки на площади 48 квадратных метров, уничтожено 69 погонных метров ограждения, выгорело 4 га сухой растительности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Предварительная причина - пожара неосторожное обращение с огнём. Дознавателями МЧС проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.



Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает, на территории республики действует особый противопожарный режим. Разведение огня, отжиг сухой травы и мусора категорически запрещается.

