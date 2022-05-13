Тушение осложнялось порывистым ветром
Днём 12 мая загорелись надворные постройки в Железнодорожном районе Улан-Удэ в СНТ «Гавань». На тушение были привлечены дежурные караулы пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы. На момент прибытия первых подразделений к месту пожара огнём были охвачены забор и надворные постройки. Около часа потребовалось пожарным для локализации очага, ещё час ушёл на его полную ликвидацию.
Тушение возгорания осложнял порывистый ветер. Всего на месте работали 21 человек и 6 единиц техники.
- В результате пожара огнём повреждены надворные постройки на площади 48 квадратных метров, уничтожено 69 погонных метров ограждения, выгорело 4 га сухой растительности, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Предварительная причина - пожара неосторожное обращение с огнём. Дознавателями МЧС проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает, на территории республики действует особый противопожарный режим. Разведение огня, отжиг сухой травы и мусора категорически запрещается.
В Улан-Удэ горели надворные постройки
Происшествия, Фото:
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