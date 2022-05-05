С браконьеров взыскали 330 тысяч рублей ущерба
Двое жителей города Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае признаны виновными в незаконной охоте.
В октябре 2020 года в лесу полицейские остановили автомобиль, в котором ехали мужчины. Они везли разделанные туши незаконно убитых изюбря и косули, оружие и боеприпасы.
- Несмотря на избранную стороной защиты позицию о непричастности подсудимых к совершению преступления, суд признал их виновными. Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком 3 года 2 месяца и 3 года, соответственно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с подсудимых солидарно сумму причинённого ущерба в размере 330 тысяч рублей. Орудия преступления – грузовой автомобиль, квадроцикл, оружие и боеприпасы – конфискованы в пользу государства.
Приговор не вступил в законную силу.
В Забайкалье убийцы косули и изюбря получили условный срок
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С браконьеров взыскали 330 тысяч рублей ущерба
Мужчине грозит до десяти лет колонии
Свёртки обнаружил сотрудник колонии
Эвакуировали учащихся двух учреждений
На ГРЭС выехали сотрудники правоохранительных органов
Пьяный водитель выехал на «встречку» и врезался в другой автомобиль
54-летняя пьяная женщина попала в очень нелепое ДТП
Несовершеннолетний мотоциклист врезался в автомобиль
С пожаром борются сотрудники нацпарка и парашютисты-десантники
О пропаже заявили работники школы, а не родители ребёнка
Всего выбросили 30 трупов сельскохозяйственных животных
Виновница крупного пожара сама получила ожоги
Убийца будет сидеть в колонии строгого режима
Пожар разгорелся в микрорайоне Площадка
11-летнего без вести пропавшего мальчика ищут уже неделю