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В Забайкалье убийцы косули и изюбря получили условный срок

В Забайкалье убийцы косули и изюбря получили условный срок
Происшествия,  Фото:pexels.com
С браконьеров взыскали 330 тысяч рублей ущерба

Двое жителей города Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае признаны виновными в незаконной охоте.

В октябре 2020 года в лесу полицейские остановили автомобиль, в котором ехали мужчины. Они везли разделанные туши незаконно убитых изюбря и косули, оружие и боеприпасы.

- Несмотря на избранную стороной защиты позицию о непричастности подсудимых к совершению преступления, суд признал их виновными. Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком 3 года 2 месяца и 3 года, соответственно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с подсудимых солидарно сумму причинённого ущерба в размере 330 тысяч рублей. Орудия преступления – грузовой автомобиль, квадроцикл, оружие и боеприпасы – конфискованы в пользу государства.

Приговор не вступил в законную силу.


браконьерство дикие животные

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