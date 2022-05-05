В Забайкалье убийцы косули и изюбря получили условный срок

С браконьеров взыскали 330 тысяч рублей ущерба



Двое жителей города Петровск-Забайкальский в Забайкальском крае признаны виновными в незаконной охоте.



В октябре 2020 года в лесу полицейские остановили автомобиль, в котором ехали мужчины. Они везли разделанные туши незаконно убитых изюбря и косули, оружие и боеприпасы.



- Несмотря на избранную стороной защиты позицию о непричастности подсудимых к совершению преступления, суд признал их виновными. Суд назначил наказание в виде условного лишения свободы сроком 3 года 2 месяца и 3 года, соответственно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с подсудимых солидарно сумму причинённого ущерба в размере 330 тысяч рублей. Орудия преступления – грузовой автомобиль, квадроцикл, оружие и боеприпасы – конфискованы в пользу государства.



Приговор не вступил в законную силу.





