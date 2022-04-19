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Жителя Иркутской области будут судить за жестокое убийство детей

Происшествия, 
Также от действий мужчины пострадали женщина и грудной ребёнок

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Качугского района, обвиняемого в убийстве двух детей с особой жестокостью, а также в покушении на умышленное причинение смерти двум лицам, в том числе малолетнему.

По версии следствия, поздно вечером 5 февраля в доме в деревне Тимирязева пьяный мужчина из ревности облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу, у которой на руках был младший ребёнок. Кроме того, он разлил эту жидкость по кровати, на которой сидели старшие дети. После чего поджёг.

Двое малышей, которым было по два и четыре года, погибли на месте.

30-летнюю женщину с пятимесячным ребёнком доставили Качугская районную больницу с ожогами различной степени тяжести. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Мужчину задержали по горячим следам полицейским. На допросе следователям СК он дал признательные показания. Кроме того, в деталях показал свои действия на проверке показаний на месте преступления.

- Я её два раза облил, потом бросил бутылку. Не помню, закрывал или нет. Потом чиркнул спичкой, хотел её напугать, у меня спичка отломилась и упала. Дымилась и резко зажглась, всё начало полыхать. Я её оттолкнул к ребёнку. Она ребёнка схватила, вся горит, и ребёнок загорелся, - рассказал обвиняемый.

По его словам, он пытался спасти старших детей, но ему не удалось,

Сейчас обвиняемый содержится в СИЗО.

- В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в феврале по статье «Халатность».

- Следователями СК будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, что повлекло совершение жителем деревни Тимирязева особо тяжкого преступления в отношении детей, - заключили в следственном управлении. 
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