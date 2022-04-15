В Улан-Удэ вандалы с ножами атаковали припаркованные машины





Полицейские ищут тех, кто повредил автомобили.



- На сегодняшний день в полицию по данному факту поступило три заявления. Сотрудники уже проводят проверку, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



В Улан-Удэ ночью во дворах домов, недалеко от остановки «Гормолзавод», трое мужчин оставили крупные царапины на припаркованных машинах.Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ. Новости твоего города» в соцсети «Вконтакте».«Более 10 машин было порезано ножом (царапины крупные). Они прошли далее в сторону остановки Гормолзавод, может свидетели найдутся», - говорится в сообщении.На записи хорошо видно, как трое неизвестных подходят к машинам и переговариваются. Затем двое из них быстро уходят, а третий быстро делает большие царапины на передних частях дорогих машин. Вандал царапает одно авто за другим, а затем поспешно удаляется.