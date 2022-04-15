Аварию устроил пьяный мужчина, не имеющий прав
14 апреля в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии в ДТП попал пьяный 34-летний мотоциклист. Мужчина к тому же не имеет водительских прав.
- В 22.45 часов 34-летний нетрезвый водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер», не имеющий прав управления транспортным средством, следуя по улице Центральная, совершил наезд на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого авария с пьяным мотоциклистом была зафиксирована 31 марта. В Бичурском районе нетрезвый мужчина на мотоцикле врезался в «ВАЗ-2106».
Ранним утром 14 апреля в центре Улан-Удэ девушка на «Тойоте Королла» потеряла управление и вылетела на пешеходную часть. Автомобиль несколько раз перевернулся и встал на крышу.
В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в столб
Происшествия, Фото:
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