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15 апреля

14 апреля

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В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в столб

В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Аварию устроил пьяный мужчина, не имеющий прав

14 апреля в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии в ДТП попал пьяный 34-летний мотоциклист. Мужчина к тому же не имеет водительских прав.

- В 22.45 часов 34-летний нетрезвый водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер», не имеющий прав управления транспортным средством, следуя по улице Центральная, совершил наезд на электроопору, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого авария с пьяным мотоциклистом была зафиксирована 31 марта. В Бичурском районе нетрезвый мужчина на мотоцикле врезался в «ВАЗ-2106».

Ранним утром 14 апреля в центре Улан-Удэ девушка на «Тойоте Королла» потеряла управление и вылетела на пешеходную часть. Автомобиль несколько раз перевернулся и встал на крышу
ДТП мотоциклисты алкогольное опьянение

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