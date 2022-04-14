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Появилось видео ДТП с перевернувшейся машиной в центре Улан-Удэ

Появилось видео ДТП с перевернувшейся машиной в центре Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Потерявший управление автомобиль несколько раз перевернулся

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ранним утром в центре Улан-Удэ, на улице Борсоева произошло ДТП с перевернувшейся на крышу легковушкой. 21-летняя девушка на «Тойоте Королла» потеряла управление, вылетела на пешеходную часть и перевернула автомобиль на крышу.

В паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором запечатлён момент аварии. На нём видно, как машина вылетела с проезжей части через бордюр и поломав кусты. Несколько раз машина перевернулась, а затем встала на крышу.



На счастье, в столь утренний час пешеходов на улице ещё не было. Девушка-водитель не пострадала лишь чудом.

ДТП

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