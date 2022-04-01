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В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в автомобиль

В Бурятии пьяный мотоциклист врезался в автомобиль
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В аварии пострадала пьяная пассажирка

31 марта около 20 часов в Бичурском районе Бурятии на автодороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Аварию устроил 44-летний пьяный мотоциклист, к тому же не имеющий прав.

- 44-летний водитель мотоцикла «Иж Юпитер 5», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны села Окино-Ключи в направлении села Харлун, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением водителя 1990 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

38-летняя пассажирка мотоцикла с травмами была госпитализирована в больницу. Женщина также находилась в состоянии опьянения.

Ранее водитель мотоцикла уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Однако должных выводов не сделал и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, мотоцикл двигался в тёмное время суток без внешних световых приборов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 марта в Иволгинском районе произошло смертельное ДТП. Погибла 44-летняя женщина, ехавшая за рулём автомобиля «Тойота Карина».

ДТП алкогольное опьянение

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