В Улан-Удэ налётчик на офис микрозаймов избил сотрудницу трубой

Мужчине, напавшему на офисы микрозаймов, 61 год
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойных нападениях на микрокредитные организации. Им оказался 61-летний горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.
Так, в середине февраля мужчина напал на офис точки микрозайма в Октябрьском районе. Он сел за столик к менеджеру и пригрозив ему пистолетом, который якобы лежит в пакете. Нападавший потребовать выдать ему все деньги из кассы. Добычей стали шесть тысяч рублей.
В конце марта он совершил аналогичное преступление в Советском районе. При этом сотруднице микрофинансовой компании мужчина нанёс несколько ударов по голове металлической трубой. Забрав у неё более 17 тысяч рублей, мужчина убежал.
Спустя три дня он был задержан полицейскими.
- Злоумышленник проживает у знакомой, в течение двух лет нигде не работает, - уточнили в МВД.
Задержанному предъявлено обвинение по статье «Разбой». Фигурант заключен под стражу.
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