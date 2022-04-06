В Улан-Удэ налётчик на офис микрозаймов избил сотрудницу трубой

Мужчине, напавшему на офисы микрозаймов, 61 год



В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойных нападениях на микрокредитные организации. Им оказался 61-летний горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.



Так, в середине февраля мужчина напал на офис точки микрозайма в Октябрьском районе. Он сел за столик к менеджеру и пригрозив ему пистолетом, который якобы лежит в пакете. Нападавший потребовать выдать ему все деньги из кассы. Добычей стали шесть тысяч рублей.



В конце марта он совершил аналогичное преступление в Советском районе. При этом сотруднице микрофинансовой компании мужчина нанёс несколько ударов по голове металлической трубой. Забрав у неё более 17 тысяч рублей, мужчина убежал.



Спустя три дня он был задержан полицейскими.



- Злоумышленник проживает у знакомой, в течение двух лет нигде не работает, - уточнили в МВД.



Задержанному предъявлено обвинение по статье «Разбой». Фигурант заключен под стражу.

