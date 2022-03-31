В Улан-Удэ раскрыли подробности пожара в многоэтажке

Пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме на улице Конечная в Улан-Удэ нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл сегодня утром. Клубы чёрного дыма поднимались высоко и были видны издалека. Как выяснилось, горел балкон в квартире на 11-м этаже.
- 31 марта в 10:08 поступило сообщении о загорании на 11 этаже многоквартирного жилого дома на улице Конечная. Около 10 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания на площади пяти квадратных метров. На месте работало звено газодымозащитной службы, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.
Всего к тушению привлекались 24 пожарных и семь единиц техники.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. На месте работает дознаватель МЧС.
Чуть ранее в Росгвардии рассказали, что из задымлённого подъезда сотрудники вневедомственной охраны спасли двух детей, которые были в квартире одни.