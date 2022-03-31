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В Улан-Удэ раскрыли подробности пожара в многоэтажке

В Улан-Удэ раскрыли подробности пожара в многоэтажке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл на 11 этаже

Пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме на улице Конечная в Улан-Удэ нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл сегодня утром. Клубы чёрного дыма поднимались высоко и были видны издалека. Как выяснилось, горел балкон в квартире на 11-м этаже.

- 31 марта в 10:08 поступило сообщении о загорании на 11 этаже многоквартирного жилого дома на улице Конечная. Около 10 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания на площади пяти квадратных метров. На месте работало звено газодымозащитной службы, - уточнили в ГУ МЧС по Бурятии.


Всего к тушению привлекались 24 пожарных и семь единиц техники.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём. На месте работает дознаватель МЧС.

Чуть ранее в Росгвардии рассказали, что из задымлённого подъезда сотрудники вневедомственной охраны спасли двух детей, которые были в квартире одни
пожар

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