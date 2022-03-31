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В Улан-Удэ на пожаре в многоэтажке спасли детей

В Улан-Удэ на пожаре в многоэтажке спасли детей
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Детей из задымлённого дома вывели росгвардейцы

Стали известны первые подробности утреннего пожара в многоэтажном доме на улице Конечная в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», жители соседних домов запечатлели большие клубы дымы, которые валили с верхнего этажа.

В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что информация о пожаре готовится.

В свою очередь, некоторые подробности рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. Росгвардейцы спасли двух детей.

- Получив сигнал о загорании в высотном жилом доме, наряды вневедомственной охраны направились по адресу. Росгвардейцы, оценив обстановку, провели поквартирный обход для эвакуации жильцов. В ходе обхода на 13 этаже старший группы задержания Андрей Черевань обнаружил в одной из квартир двоих детей - восьмилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Росгвардеец вывел детей из задымленного подъезда и передал их бабушке, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Андрей Черевань рассказал, что дети были дома одни.

- Дети сначала искали табуретку, чтобы посмотреть в глазок, кто стучится. Я узнал у девочки телефон их мамы и позвонил ей. Мама детей вызвала бабушку. Поблагодарила нас, - рассказал спасший детей росгвардеец.
пожар Росгвардия

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