Детей из задымлённого дома вывели росгвардейцы
Стали известны первые подробности утреннего пожара в многоэтажном доме на улице Конечная в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», жители соседних домов запечатлели большие клубы дымы, которые валили с верхнего этажа.
В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что информация о пожаре готовится.
В свою очередь, некоторые подробности рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. Росгвардейцы спасли двух детей.
- Получив сигнал о загорании в высотном жилом доме, наряды вневедомственной охраны направились по адресу. Росгвардейцы, оценив обстановку, провели поквартирный обход для эвакуации жильцов. В ходе обхода на 13 этаже старший группы задержания Андрей Черевань обнаружил в одной из квартир двоих детей - восьмилетнего мальчика и девятилетнюю девочку. Росгвардеец вывел детей из задымленного подъезда и передал их бабушке, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Андрей Черевань рассказал, что дети были дома одни.
- Дети сначала искали табуретку, чтобы посмотреть в глазок, кто стучится. Я узнал у девочки телефон их мамы и позвонил ей. Мама детей вызвала бабушку. Поблагодарила нас, - рассказал спасший детей росгвардеец.
В Улан-Удэ на пожаре в многоэтажке спасли детей
Происшествия, Фото:
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