В Улан-Удэ произошёл пожар в многоэтажке

В высотном доме горит квартира
В Улан-Удэ сегодня утром произошёл пожар в высотном доме на улице Конечная. Клубы дыма валили из окон квартиры на одном из верхних этажей.
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На месте работают пожарные. Информация уточняется.
В ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что официальный комментарий готовится.
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В высотном доме горит квартира
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