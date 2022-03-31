В Улан-Удэ произошёл пожар в многоэтажке

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На месте работают пожарные. Информация уточняется.



В ГУ МЧС по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что официальный комментарий готовится.





В Улан-Удэ сегодня утром произошёл пожар в высотном доме на улице Конечная. Клубы дыма валили из окон квартиры на одном из верхних этажей.