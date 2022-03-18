В Бурятии полыхало общежитие с дурной славой

Происшествия, Фото: Подслушано Селенгинск / Кабанский район 03

Горевшее здание в народе прозвали одним из «Трёх поросят»



18 марта в 4:35 утра в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии был зарегистрирован пожар В здании старого общежития №12 в микрорайоне Южный обнаружили возгорание мусора. На тот момент площадь пожара составляла около 150 метров, сообщили в группе «Кабанск-инфо».



Спустя несколько часов – около 8-9 утра в местном паблике «Подслушано Селенгинск» опубликовали фото и видео, где местные жители утверждают, что общагу подожгли во второй раз.



«Кто снова поджёг общагу?», «Поросят палят», «Они довольно часто горят», «Один поросёнок в год».



На видео видно, как пожарные тушили горевшее здание. Огромный столб дыма был виден практически на весь посёлок.



В республиканском агентстве ГО и ЧС «Байкал-Daily» сообщили, что точная информации о пожаре станет известна позже.



Полыхавшее здание имеет печальную славу. Таких общежитий, стоявших рядом, три. В Селенгинске их называют «Тремя поросятами», а каждое из зданий, соответственно – «поросёнком». По словам местных жителей, условия проживания там совсем не сказочные – неопрятный внешний вид и сильный дурной запах.



«Это одни из самых старых домов, и они стояли на пустыре три штуки. Они грязные и там помойка», - рассказали в комментариях под постом местные жители.



