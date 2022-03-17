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Супруги-наркодилеры из Ангарска получили более 17 лет на двоих

Супруги-наркодилеры из Ангарска получили более 17 лет на двоих
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Муж отправился в колонию строгого режима, его супруга – в колонию общего режима

Суд приговорил к 8,5 и 9 годам лишения свободы, а также крупным штрафам семейную пару ангарчан, которые создали виртуальный магазин по продаже различных наркотиков.

Задержали супругов-наркодилеров летом 2021 года во время спецоперации по пресечению деятельности интернет-магазина по продаже наркотиков. Задержанными организаторами наркоторговли оказались муж и жена из Ангарска, имеющие маленьких детей.

- Супруги открыли свой магазин с широким «ассортиментом» наркотиков. Для управления интернет-магазином 41-летний ангарчанин привлек 32-летнюю жену. Желающие приобрести наркотики оплачивали их посредством электронных платежей и получали координаты тайников. Также семья взаимодействовала с родственниками, торговавшими запрещёнными веществами в Красноярске – тоже супружеской парой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По адресам проживания подозреваемых проведены обыски. Изъято около 2,5 килограммов различных наркотиков и 150 тысяч рублей.

Ангарский городской суд приговорил мужчину к 9 годам, которые ему предстоит провести в колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 350 тысяч рублей. Женщине назначено 8 лет и 6 месяцев в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа.


наркотики

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