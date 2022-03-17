В Бурятии сообщили о гибели на Украине 20-летнего военного

У Евгения Белобородова остались жена и дочь
В Бурятии стало известно о гибели ещё одного военнослужащего во время спецоперации на Украине. По информации минсоцзащиты республики, погиб 20-летний Евгений Белобородов, выпускник центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Звёздный». Он служил по контракту в воинской части в Кяхте.
- Женя родился 16 марта 2001 года в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии. Рано остался сиротой. Был определён под опеку в семью бабушки, проживал в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района. Женя хорошо учился, занимался лыжами, показывал высокие результаты в лыжных гонках районного и республиканского уровня, - рассказала заместитель директора центра «Звёздный» Александра Молчанова, хорошо знавшая Евгения.
По её словам, в 2016 году Евгений в силу жизненных обстоятельств попал в детский центр, стал воспитанником семейной группы «Кристалл».
- Находясь в центре, Женя не сломался. Продолжил учёбу, не оставил спорт, особенно активно занимался хоккеем и футболом. Отличался добрым и справедливым характером, стремился вести здоровый образ жизни, у него было много друзей, за которых Женя стоял горой. По окончанию девяти классов он поступил в Байкальский колледж туризма и сервиса, женился, у него родилась дочь, - рассказала замдиректора центра «Звёздный».
В 2019 году Евгений был призван в ряды российской армии, проходил службу в Улан-Удэ.
По окончанию срочной службы заключил контракт, служил в Кяхте. В феврале стал участником специальной военной операции.
- Выполняя свой воинский долг, погиб. Вечная память герою! Скорбим, помним, гордимся! – выразили общее мнение коллектив и воспитанники центра «Звёздный».
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.
6 марта в Рязани прошла церемония прощания с погибшим заместителем командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковником Денисом Глебовым.
8 марта на Кубани простились с майором Алексеем Ильницким, который также служил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ.
9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии похоронили старшего лейтенанта мотострелкового батальона Цырена Балданова.
10 марта в селе Хонхолой Бичурского района Бурятии простились с 24-летним командиром взвода бригады береговой обороны Цыбикжапом Бадмаевым. Цыбикжап героическим поступком спас свою роту – это более 100 человек.
11 марта в селе Иволгинск прошла панихида по ефрейтору отдельной гвардейской мотострелковой бригады Найдану Бадмаеву.
12 марта в Улан-Удэ простились с четырьмя военнослужащими 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады: Александром Шокуном, Александром Михалевым, Антон Вороновым, Евгением Романовым.
13 марта в Улан-Удэ простились с ещё одним военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Данилом Новолодским.
15 марта в Кяхте простились с 18-летним военнослужащим Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии Давидом Арутюняном. Он сразу после принятия присяги заключил контракт о прохождении военной службы. Давид погиб, спасая раненого механика-водителя подбитой боевой машины.
16 марта в Кяхте простились с младшим сержантом 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 40-летним Батором Цыденовым, отцом троих детей.
Также на Украине погиб служивший в Улан-Удэ капитан Бадма Бадмаев, уроженец Калмыкии.
В Бурятии сообщили о гибели на Украине 20-летнего военного
Происшествия, Фото:
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