В Бурятии «УАЗ» «чёрных» лесорубов врезался в дерево во время погони





В Тарбагатайском районе Бурятии «чёрные» лесорубы, уезжая от лесников, врезались в дерево. Погоня за нарушителями длилась в лесу около получаса.- Во время рейдового патрулирования сотрудники Заудинского лесничества обнаружили свежие следы автомобиля. Они проследовали вглубь леса и увидели мужчину, который пытался предупредить своих напарников по рации о приближении лесников. Проехав ещё несколько сотен метров, сотрудники лесничества заметили «УАЗ», а рядом с ним двух мужчин, рубивших деревья. Заметив сотрудников лесной охраны, мужчины запрыгнули в машину и решили скрыться. Началась погоня, водитель «УАЗ» неоднократно создавал аварийные ситуации на лесной дороге. Через полчаса преследования автомобиль «УАЗ» на большой скорости врезался в дерево. Мужчины были задержаны, - рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.Выяснилось, что задержанные незаконно вырубили около семи кубометров сосен в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 300 тысяч рублей.Незаконно вырубленные деревья, бензопила и автомобиль «УАЗ» были изъяты. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений».Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району.