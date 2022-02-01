Сайт выявила прокурорская проверка
Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила в Сети сайт о возможности приобретения сертификатов о вакцинации COVID-19 и их стоимости.
Доступ к интернет-ресурсу был свободным, объявления регулярно просматривались пользователями Интернета.
- В соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение в сети «Интернет» сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В связи с этим прокурором района в суд направлено административное иск о признании информации на указанном сайте запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.
Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решений суда не вступило в законную силу.
В настоящее время сайт не функционирует.
В Бурятии закрыли сайт с продажами поддельных справок о вакцинации COVID-19
Происшествия, Фото:
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