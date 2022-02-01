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В Бурятии закрыли сайт с продажами поддельных справок о вакцинации COVID-19

В Бурятии закрыли сайт с продажами поддельных справок о вакцинации COVID-19
Происшествия,  Фото:pexels.com
Сайт выявила прокурорская проверка

Прокуратура Прибайкальского района Бурятии выявила в Сети сайт о возможности приобретения сертификатов о вакцинации COVID-19 и их стоимости.

Доступ к интернет-ресурсу был свободным, объявления регулярно просматривались пользователями Интернета.

- В соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение в сети «Интернет» сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В связи с этим прокурором района в суд направлено административное иск о признании информации на указанном сайте запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решений суда не вступило в законную силу.

В настоящее время сайт не функционирует.
прокуратура поддельные документы

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