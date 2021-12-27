Подробности убийства устанавливаются
В городе Северобайкальск в Бурятии в багажнике автомобиля нашли расчленённое тело женщины.
В Telegtam-канале crimburyatia опубликовали шокирующее видео. На нём запечатлено окровавленное тело. По словам местных жителей, руки и ноги лежали отдельно. Здесь же сообщается, что подозреваемого в расправе уже задержали.
В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily», информацию об убийстве подтвердили и пообещали раскрыть подробности позже.
Летом 2020-го в Улан-Удэ вынесли приговор гражданину Китая, который убил бизнесмена, расчленил труп и разложил по мешкам.
В Бурятии в багажнике авто нашли расчленённое тело
Происшествия, Фото:
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