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В Бурятии в багажнике авто нашли расчленённое тело

В Бурятии в багажнике авто нашли расчленённое тело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подробности убийства устанавливаются

В городе Северобайкальск в Бурятии в багажнике автомобиля нашли расчленённое тело женщины.

В Telegtam-канале crimburyatia опубликовали шокирующее видео. На нём запечатлено окровавленное тело. По словам местных жителей, руки и ноги лежали отдельно. Здесь же сообщается, что подозреваемого в расправе уже задержали.

В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily», информацию об убийстве подтвердили и пообещали раскрыть подробности позже.

Летом 2020-го в Улан-Удэ вынесли приговор гражданину Китая, который убил бизнесмена, расчленил труп и разложил по мешкам.
смерть убийство

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