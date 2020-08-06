В Улан-Удэ вынесли приговор расчленителю

Гражданин Китая убил бизнесмена, расчленил и разложил по мешкам
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2019 года в салоне внедорожника, припаркованного в гаражном кооперативе на улице Ермаковская в Улан-Удэ, нашли расчленённое тело 29-летнего китайского бизнесмена.
По подозрению в убийстве задержали гражданина Китая, который признался в расправе. Недавно суд вынес ему приговор. «Байкал-Daily» стали известны новые подробности этого дела.
Убийство произошло из-за долга. Бизнесмен приехал к другу-соотечественнику и занял у него крупную сумму денег, обещая вернуть тем же вечером. Приятель занял ему, отдав деньги работодателя, веря, что вся сумма вернётся вечером.
Однако в условленное время должник заявил, что вернуть сейчас деньги не может и пообещал сделать это завтра-послезавтра. Приятель стал объяснять, что деньги чужие, а ему из-за этого придётся отвечать перед начальником.
Конфликт разгорелся из-за того, что у должника на самом деле при себе были деньги – более миллиона рублей, и он их показал. Между мужчинами завязалась ссора, перешедшая в драку. Во время потасовки иностранец, давший деньги взаймы, ударил должника ножом в шею, убив на месте.
После мужчина решил избавиться от тела. Он расчленил труп топором и «упаковал» части в мешки. Закопать их решил в лесу. Он спрятал останки в машину и поехал к гаражу за лопатой.
Помешала убийце чистая случайность. Пока он искал инструмент в гараже, его машина мешала проезду других автомобилей, а нетерпеливые водители позвонили в полицию.
Приехавшие на место сотрудники заметили, что гость из Поднебесной заметно нервничает. На вопрос, кто хозяин автомобиля и на просьбу открыть машину, он соврал, что ключей нет. Но тут они предательски выпали из кармана. Это насторожило полицейских, и они заметили на одежде иностранца пятна крови. После они осмотрели автомобиль и увидели мешки, пропитавшиеся кровью.
- Советским районным судом мужчина признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Хаджаева.
Убитый китайский бизнесмен был единственным сыном у своих родителей.
В Улан-Удэ вынесли приговор расчленителю
Происшествия, Фото:
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